La Paganelli riapre in versione balneare La seconda vita della piscina di Novoli

E’ stata riaperta, con una veste estiva, che ricorda un luogo di vacanza con surf e palme, la piscina Paganelli di viale Guidoni. Dopo tre anni di stop e con gli ultimi lavori svolti a tempi record per dare una risposta all’emergenza caldo, la vasca storica risalente agli anni ‘80, è stata inaugurata come un "impianto all’avanguardia", come annunciato più volte in passato dal presidente del quartiere Cristiano Balli e dall’assessore allo sport Cosimo Guccione. La piscina apre fino a settembre con un evento a tema: Jungle. Infatti, all’interno viene allestita anche una mostra artistica di animali esotici dell’artista Nikart. I lavori hanno riguardato la nuova copertura, il rifacimento complessivo del piano vasca, l’ottimizzazione degli impianti elettrici, idrici e di trattamento aria. La copertura è "di tipo telescopico" con struttura in acciaio e pannelli di policarbonato e vetro, apribile, con area verde e bar.

"Visto anche il grande caldo abbiamo accelerato i tempi in modo da dare una risposta a uno dei quartieri più popolosi di Firenze. Abbiamo voluto offrire alle persone costrette a stare in città un’oasi in cui sentirsi un po’ in vacanza", dice Cipriano Catellacci, presidente di Firenze Pallanuoto che gestirà l’impianto insieme ad Alessandro Barbato, noto imprenditore con una lunga esperienza nel mondo della movida che si occuperà del bar e il ristorante. "Rimarremo aperti anche di sera e stiamo lavorando a una programmazione culturale in linea con la bellezza del nostro spazio" aggiunge Barbato. Catellacci e Barbato, coadiuvati dal presidente Libertas Massimo Pieri, hanno unito sforzi ed energie e restituito la piscina al Quartiere 5.

"E’ una grande vittoria della città riaprire uno spazio pubblico e uno spazio e dedicato allo sport": sottolinea Pieri. La struttura (una vasca da 25 metri e l’area verde) sarà accessibile ogni giorno per la balneazione libera in orario 10-18 fino a tutto settembre. I prezzi dell’ingresso alla Paganelli, impianto comunale dato in gestione alla Firenze Pallanuoto, sono in linea con quelli delle altre piscine estive della città: 8 euro il giornaliero durante la settimana, mentre il sabato, la domenica e i festivi si paga 1 euro in più. Il ridotto per i bambini tra i 4 e i 12 anni invece è di 5 euro. Per informazioni è possibile contattare il Centro sportivo Paganelli al numero 055 416330.

Rossella Conte