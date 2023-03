La nuova segreteria Pd riparte da un circolo solo E rilancia sulla ’festa’

Si è concluso il percorso per il rinnovo degli organismi dirigenziali locali del Partito democratico. Dopo l’elezione a segretario comunale del candidato unico Cosimo Latini (foto)e l’accorpamento dei tre circoli in uno unico circolo comunale, è arrivata la nomina della segreteria. A comporla sono stati chiamati in otto: Marco Claudio, Simone Santi, Olivia Crescioli, Emanuele Vannucci, Marco Morana, Tommaso Rossi, Lingui Andrea e Lippi Serena. L’assemblea ha poi approvato le linee del mandato per arrivare a "costruire una chiara piattaforma programmatica intorno ai valori del centrosinistra". "Dialogheremo con tutti coloro che con il Pd vorranno dialogare per dare un futuro alla città – ha dichiarato il neosegretario Cosimo Latini –. Da poco meno di un mese sono diventato segretario e il nostro partito ha bisogno di aprirsi. Lo faremo con un giro di assemblee che stiamo programmando per i prossimi mesi. Siamo un nuovo partito che vuole chiudere una storia ormai passata e aprire una nuova stagione politica di cui Fiesole ha bisogno".

Vari i temi caldi da affrontare, dalla scuola alla sicurezza. Al centro del dibattito c’è anche la revisione della raccolta dei rifiuti. Sull’argomento il Pd ha già anticipato la richiesta di correttivi e avanzato la propone di "rafforzare" il porta a porta con cassonetti a chiavetta per l’indifferenziato, tipologia di rifiuti che oggi è possibile conferire una volta a settimana. Inoltre si rilancia la necessità di due punti di raccolta nelle due valli. Confermato l’impegno per il potenziamento di un evento che da molti anni coinvolge Fiesole: la festa unità di Montececeri.

D.G.