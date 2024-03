La nuova piscina al centro delle polemiche: "Deluso dalla decisione"

Arriva a stretto giro la replica alle critiche al progetto della nuova piscina nel Sud Ferrovia del capogruppo della Lega Daniele Brunori. A intervenire è il consigliere di Sinistra Italiana Fabio Nannini (in foto): "Da presidente della VI commissione – sottolinea l’esponente di SI - Brunori ha convocato in maniera strumentale una commissione di controllo sperando di ottenere un po’ di visibilità criticando senza averlo compreso un progetto rispetto al quale nessuno ha ancora capito quale sia la posizione della Lega. Deluso dall’esito della commissione, la sera stessa ha lanciato un improbabile sondaggio social sulla piscina, trovando minima attenzione e, oltretutto, perdendolo. Ci sarebbe da ridere se non fosse che parliamo di un progetto importante per la nostra città, che forse meriterebbe un po’ più di attenzione da parte del consigliere della Lega". Tutti i dubbi di Brunori – prosegue Nannini – "dai problemi legati alla localizzazione alle improbabili conseguenze dei dislivelli, sono stati chiariti in commissione. Anziché coltivare velleità da influencer, bene farebbe a prestare attenzione alle questioni".