La nuova giunta si apre. Al via il ciclo di incontri con la cittadinanza

Dopo le prime serate organizzate a luglio a Le Croci, al Molino e a Settimello, riprendono gli incontri con i cittadini della giunta comunale di Calenzano "Per una Calenzano sostenibile e inclusiva". Dal prossimo 2 settembre, in particolare, sono in calendario sette appuntamenti nel centro e nelle frazioni calenzanesi: il sindaco e gli assessori saranno lunedì 2 settembre alle 18 ai giardini di via Otello Faggi e martedì 3 settembre alle 21 a Carraia al circolo Arci di via Bellini, 46. Giovedì 12 settembre ore 21 l’appuntamento sarà al circolo Mcl La Concordia in via del Saccardo, 50; domenica 15 settembre a La Chiusa, alle 10, ai giardini di via Davanzello. Mercoledì 18 settembre sono in calendario due incontri: alle 18 nella piazzetta di Travalle e la sera alle 21 al parco di villa Martinez, al Nome di Gesù. Lunedì 23 settembre alle 21, per l’ultima data, sarà la volta di Legri, al circolo Incontriamoci a Legri, in via di Gricciano 9. In ogni data saranno trattati in particolare temi legati alla zona in cui si svolge l’incontro ascoltando le richieste e criticità riportate dai partecipanti.