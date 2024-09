La musica diffusa in tutta la città. A Firenze suonano i talenti jazz

La città torna ad essere la capitale del Jazz: fino al 15 settembre in dieci location diverse – una delle più suggestive è quella di piazza del Carmine – il Firenze Jazz Festival (7/a edizione) propone 29 eventi, 115 artisti tra nomi affermati e nuovi talenti. Diversi appuntamenti sono gratuiti (ed è uno dei punti di forza del Festival), altri hanno biglietti a prezzi popolari: l’obiettivo è quello di superare l’evento effimero e la sola esibizione di grandi artisti in favore di un percorso che punti a coinvolgere realtà diverse, sostenere giovani artisti ed organizzatori, mettere in comunicazione soggetti ed esperienze del territorio in uno sforzo che diventa così un modo per aggregare mondi diversi attorno alla musica ed alla cultura.

Il disegno grafico del Festival è quest’anno affidato a Luchadora visual artist. La sua ricerca ha portato alla scoperta delle Sweethearts of Rhythm che ha deciso di rappresentare omaggiandole in maniera indiretta. L’apertura è oggi alla Terrazza Belvedere con un’anteprima a cura di Empoli Jazz: salirà sul palco Don Karate, il progetto "solista-sempre-meno-solista" di Stefano Tamborrino (l’evento è gratuito). Il 6 settembre, sul palco dell’Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi le luci del Fjf saranno tutte per Karima col progetto "Bacharach forever" (il costo del biglietto è di 18 euro più diritti di prevendita). L’11 settembre l’anfiteatro di villa Strozzi (ore 21,30) vedrà Simona Bencini & Lmg 4tet, quest’ultimo è un quartetto pugliese che accompagnerà l’artista che torna con il nuovo album di jazz songs inedite “Unfinished“.

Attesa anche per il concerto di Simona Molinari (nella foto), previsto il 12 settembre all’anfiteatro di Villa Strozzi. Il concerto della Molinari è arricchito dai brani inclusi nel suo ultimo disco, “Hasta Siempre Mercedes”, che ha vinto il Premio Tenco come “Miglior Album di Interprete”. E anche in questo caso il costo è di 18 euro più diritti di prevendita.

In piazza del Carmine, dal 13 al 15 settembre, tre giorni di concerti completamente gratuiti: si parte venerdì 13 con i Rumba de Bodas mentre il giorno successivo il protagonista sarà il sassofonista italiano Francesco Bearzatti che presenterà a Firenze il suo nuovo album "Post Atomic Zep". Il 15 settembre in piazza del Carmine il finale è con Tun feat. Dub Fx: Tun è Torino Unlimited Noise, il trio formato da Gianni Denitto (sax, elettronica), Fabio Giachino (synth) e Mattia Barbieri (batteria/drum pads), che supera i confini deI generi fondendo i ritmi techno con il jazz. "Il Firenze Jazz Festival è un’invasione di musica e abiterà la città nei prossimi 11 giorni": ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini.

Niccolò Gramigni