La musica che influenza: "Così invogliamo i clienti agli acquisti nei negozi"

La musica fa la differenza. È capace anche di influenzare i nostri acquisti. Ne sa qualcosa Cosimo Barberi, fondatore di ’Purilian’.

Di che si tratta?"Noi generiamo in modo automatico le radio in store, quindi la filodiffusione in supermercati negozi e ristoranti. Musica totalmente libera da diritti d’autore".

Com’è nata l’idea?"Dal mio percorso universitario, il progetto è la mia tesi di laurea. Mi sono focalizzato sull’impatto del suono sull’esperienza del cliente e da lì si è aperto un mondo: quindi l’influenza sul comportamento d’acquisto, il tipo di risposta neurologica".

Quindi la musica può influenzare i nostri acquisti?"Può influenzare sia l’esperienza, sia il tempo che passiamo all’interno dello store".

Un esempio?"Il tempo di percorrenza si abbatte in maniera drastica se diffondi musica sotto gli 80 battiti al minuto: si riduce tanto la velocità del passo del cliente e si ottiene una maggiore permanenza all’interno del negozio. Oppure, usare musica famosa ha un impatto negativo: una parte di clienterla può non amare quel tipo di musica e poi distrae, distoglie l’attenzione dai prodotti".

Siete nati nel 2021, quando di AI si parlava soprattutto fra addetti ai lavori..."La nostra sfida, infatti, è stata quella di trovare qualcuno che fosse in grado di sviluppare Intelligenza artificiale in questo ambito, anche all’estero. Ora invece è cambiato tutto, è più semplice anche raccogliere investimenti".

Te.Sca.