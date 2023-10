La Municipale si fa green. In arrivo auto elettriche. Ma i tempi si allungano

C’è un nuovo parco macchine elettrico a disposizione della polizia municipale di Firenze. O meglio, ci sarà. Secondo le prime indiscrezioni, confermate in parte anche da Palazzo Vecchio, una parte delle auto elettriche sta arrivando in questi giorni, per altre è in corso l’allestimento. In tutto, stando a quanto trapela, dovrebbero essere una decina le eco-macchine che entreranno in servizio. "Per tutte è in corso la procedura di messa in strada, compresa la stipula dell’assicurazione", spiega il Comune di Firenze.

È ancora presto per sapere tutti i dettagli della svolta green, a partire dall’investimento economico e i tempi di attivazione. Le auto, comunque, sono pronte a partire: mancano da limare dei dettagli, si attendono le targhe per alcune e gli ultimi accorgimenti burocratici per altre.

Nessun problema invece, conferma l’amministrazione, per quanto riguarda le colonnine di ricarica: secondo alcune fonti, sarebbero state le poche postazioni disponibili, e di bassa intensità, a far saltare il battesimo dei nuovi mezzi (previsto per la cerimonia del 169esimo anniversario della fondazione della polizia municipale di Firenze del 16 ottobre scorso). Sempre il Comune, però, fa sapere che il ’rifornimento’ per le auto elettriche non sarebbe causa di disagi nella gestione dei mezzi.

Veicoli nuovi, qualche moto e alcune auto non elettriche, sono state però presentate proprio al ’compleanno’ dei vigili di metà ottobre. In occasione del quale, il sindaco Dario Nardella, ha anche presentato un piano per la sicurezza in dieci punti, che comprende un rafforzamento dell’organico, con 50 nuovi ispettori che arriveranno in due step nei prossimi mesi, l’aumento dei vigili di quartiere con tre pattuglie in più al giorno su ogni quartiere e il reinserimento della stazione mobile nelle periferie. E ancora: nuove telecamere, una smart city control room e un nuovo progetto di sicurezza stradale con controlli dinamici per guida distratta, telefonini e cinture. A tutto ciò, salvo imprevisti, si aggiungeranno anche i nuovi mezzi green targati municipale. Quando? Si vedrà, la burocrazia – a quanto pare – non fa sconti a nessuno.

P.M.