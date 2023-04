La mostra di Skim in un documentario

"Abbiamo deciso di realizzare un cortometraggio dedicato alla mostra di Skim ’Genesi – L’armonia del Kaos’, che nell’estate 2022 ha colorato di intensità Palazzo Medici Riccardi, per sottolineare l’interesse dell’alto numero di visitatori, la bellezza di 47.600 persone". E’ entusiasta il curatore Simone Teschioni Gallo del documentario di una trentina di minuti, che ha realizzato insieme all’artista e che vanta il patrocinio dei Comuni di Firenze e Scandicci e della Città metropolitana. Il docufilm verrà presentato mercoledì 26 aprile alle 19.30 in una serata aperta a tutti alla Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate di Firenze, prima di partecipare a qualche festival ced essere linkato sia nel sito dell’artista sia in quello dell’Associazione culturale Almatlante, che si distingue per il suo impegno nel coinvolgere il pubblico e nella realizzazione di eventi culturali gratuiti, di qualità. Il film è la testimonianza di questo processo, ma lo è anche la ristampa del catalogo della mostra che, oltre a essere presente alla New York Public Library, al Nome e al Guggenheim, verrà ora donato a tutte le biblioteche fiorentine. Un altro oggetto, che era esposto nella mostra, il pianoforte personalizzato all’insegna della Skim color music, verrà invece donato all’ospedale Meyer.

Un motivo di soddisfazione in più per l’artista, che in realtà si chiama Francesco Forconi, è nato a Firenze nel 1985 e, dopo un passato di street art e graffiti, il diploma all’Istituto d’Arte e alla Scuola Internazionale di Comics, ha la gioia di vedere storicizzato il suo lavoro artistico che, in realtà, ha già attirato l’attenzione di mezzo mondo.

Giovanni Ballerini