La morte della giovane mamma. Raccolta fondi per la famiglia

Sono stati i familiari più stretti a chiedere che sia eseguita l’autopsia sul corpo di Vanessa Ricci, la 39enne deceduta venerdì mattina nella sua casa di Vicchio. I genitori, ad esempio, non si capacitano di quanto accaduto e, secondo quanto si apprende, vogliono sapere con certezza la causa della morte; anche se al momento tutto lascia propendere per un decesso legato a cause naturali, forse verificatosi nel sonno. Secondo quanto riferiscono alcuni conoscenti della famiglia, sarebbe stato il marito ad accorgersi che la moglie non stava dormendo, ma che purtroppo aveva smesso di respirare. Adesso starà al medico legale capire con certezza le cause della morte che l’ha strappata alle sue due bambine. E il suo referto potrà contribuire a portare un po’ di serenità in una famiglia distrutta dal dolore.

Una famiglia nella quale le due bambine, che frequentano le scuole medie a Vicchio, rappresentano un quotidiano raggio di sole. "Le due bimbe - spiega un conoscente - sono due tesori. Vanessa con loro era bravissima". Vanessa Ricci abitava a Vicchio, ma la sua famiglia è originaria di Dicomano, e lei era molto legata ai suoi genitori.

Le famiglie dei compagni delle due figlie, intanto, si sono organizzate insieme alla scuola, e già ieri nelle chat delle classi è arrivato questo messaggio: "Con la scuola stiamo organizzando una raccolta di soldi per la famiglia di Vanessa. Ci sarà una scatola dove potranno essere messe le donazioni". Il sindaco Franceco Tagliaferri afferma: "Sono estremamente dispiaciuto, è una notizia dolorosissima, e il pensiero è andato subito alle sue figlie. Appena ho appreso quanto accaduto, insieme all’assessora, ho provato a capire se potevamo fare qualcosa mettendo a disposizione i servizi sociali, anche se per il momento sembra che non ce ne sia bisogno".