La morte del giovane seminarista. Don Comini: "Uomo di grande carità"

La tragica notizia del seminarista francese di 25 anni, padre Charles Outtier, rimasto vittima di un incidente la sera di mercoledì mentre stava svolgendo lavori di giardinaggio nella tenuta dell’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote di Gricigliano, vicino Pontassieve, dove si celebra la liturgia gregoriana secondo la forma straordinaria del rito romano, è arrivata come un fulmine a ciel sereno al parroco della chiesa di San Donato a Chiesanuova, frazione del Comune di San Casciano, don Cristian Comini, il quale aveva stretto amicizia con il giovane francese: "L’ultima volta che ci siamo sentiti – dice don Cristian – è stato per lo scambio degli auguri di Natale. L’ho conosciuto all’Istituto Cristo Re. Tra l’altro a luglio era diventato diacono e si stava preparando all’ordinazione sacerdotale. Era di grande carità, serio e di animo buono. Pregherò per lui e per la sua famiglia". Sa quando ci saranno i funerali e se lo riporteranno in Francia? "Ancora è presto per dirlo - risponde don Comini - Sono davvero dispiaciuto".

Da accertare la dinamica esatta di quanto avvenuto, secondo una prima ricostruzione padre Charles si trovava su un trattore intento a svolgere alcuni lavori all’interno della tenuta dell’Istituto, quando sembra abbia urtato una pianta che l’ha sbalzato dal mezzo, facendolo cadere a terra, tanto che una ruota l’ha colpito all’altezza del torace, causandogli il decesso. Inutile la corsa da parte dei vigili del fuoco e dell’ambulanza con il medico, purtroppo nonostante i tentativi per rianimarlo, non hanno potuto che constatare il decesso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Pontassieve, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La salma di padre Charles Outtier è stata trasportata a Careggi nel reparto di Medicina Legale a disposizione della magistratura. Ieri pomeriggio nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano a Firenze è stata celebrata dal rettore, don Federico Pozza, una Messa in suffragio.