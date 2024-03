La Misericordia sbarca a Firenze

Un nuovo servizio per la salute dei cittadini del Quartiere 4. Con il contributo degli Ambulatori della Misericordia che hanno siglato un accordo con Confartigianato Imprese Firenze per mettere a disposizione, nella sede di via Empoli, uno spazio per il nuovo punto prelievi, che sarà attivo il mercoledì e venerdì dalle 7,30 alle 9,30. "Che sia l’auspicio - ha detto il presidente del Cda Ambulatori della Misericordia di Campi Cristian Cesari - per instaurare ulteriori rapporti di collaborazione con strutture come la nostra, legate al territorio e al sociale inteso come no profit e dove costo e qualità del servizio vanno di pari passo". "Vogliamo far sì – ha detto Serena Vavolo, presidente Confartigianato - che la nostra sede sia sempre di più un punto di riferimento". Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro.

P.F.N.