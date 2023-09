La Misericordia di Barberino Tavarnelle celebra i volontari più 'anziani': targhe e riconoscimenti

Un premio per chi si dedica agli altri. E c’è chi lo fa anche da 50 anni. Alla Festa della Misericordia sono stati celebrati i volontari più longevi. Come Riccardo Gabbrielli che a 81 anni già compiuti, ha dedicato gran parte della vita all’impegno civico. Originario di Certaldo, residente a Tavarnelle dagli anni ’70, cominciò subito a prestare servizio sull’ambulanza, sposando principi e obiettivi della Misericordia, tanto da diventarne governatore per 15 anni. Domenica la comunità ha voluto esprimere un particolare ringraziamento. Tra i volontari che hanno scritto la storia della Misericordia anche Sergio Berti, Lucia Niccolai, Franco Sandrucci e Anna Socci che hanno compiuto 40 di volontariato. I premi sono andati anche a chi ha segnato il traguardo dei 30 anni come Franco Castrucci e Rossano Pelacchi. Maria Rosa Bartarelli, Filippo Bucciarelli, Francesco Buttitta, Filippo Cubattoli, Giacomo Mori sono coloro che hanno celebrato i 20 anni. A premiare i volontari c’erano il governatore Paolo Naldini, il vicesindaco, nonché storico volontario Roberto Fontani.

Andrea Settefonti