La magia unica del circo. Il nuovo mondo di Alis

Nove anni di tour, 390.000 spettatori e un nuovo spettacolo per tornare a emozionare e divertire il pubblico. Dal 4 al 6 gennaio al Mandela Forum di Firenze sbarca ’Alis The New World’, evoluzione del pluriacclamato spettacolo di nouveau cirque ’Alis’, uno show che ha imposto Le Cirque Top Performers a livello europeo, come ben sanno gli spettatori che nel 2017 e 2019 affollarono il Teatro Cartiere Carrara nelle applaudite tappe fiorentine.

Nuove scenografie, nuovi numeri e nuove colonne sonore: ’Alis The New World’ è uno spettacolo inedito, è il nuovo mondo di Alis. In scena un cast stellare composto da oltre 25 artisti di primissimo livello, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Un concentrato di talento, eccellenza, unicità: i requisiti d’obbligo per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers. È il caso delle gemelle Ruslana e Taisiya dall’Ucraina, ovvero il ’duo Bazaly’. Ma anche Ryan James, la superstar globale delle cinghie aeree. E, ancora Dalai, la versatile violoncellista, cantante e compositrice greco/mongola.

Per conoscerli tutti gli appuntamenti al Mandela Forum sono i seguenti: sabato 4 gennaio alle ore 17 e alle 21; domenica 5 e lunedì 6 alle ore 17. Non resta che ammirarli questi acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane, che tengono il pubblico con il fiato sospeso e che divertono offrendo tante emozioni.

Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata per lo spettacolo, con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive. ’Alis’, infatti, prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non è una storia con un inizio e una fine, ma un’esperienza che porta alla scoperta di ciò che non ci si aspetta, per imparare di nuovo a meravigliarsi.

Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia Le Cirque Top Performers non nasconde l’entusiasmo per il successo dello show: "Eccoci con il nuovo show. Abbiamo voluto mantenere il tema di ’Alice nel paese delle meraviglie’, ma ricreando completamente lo spettacolo. In primis gli artisti, ma anche le musiche, le scenografie e gli effetti speciali. In questi nove anni di spettacoli abbiamo sempre migliorato la nostra offerta, ma stavolta resterete davvero a bocca aperta. Si torna a sognare".

I biglietti – posti numerati da 35 a 90 euro – sono disponibili su www.ticketone.it, su www.alisticket.it e www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.