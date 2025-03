La magia di Parigi fra burlesque e cabaret. Gran serata per sostenere Bimbi in Ant

Cabaret Paris, Amazing Show and Burlesque è il nuovo evento firmato dalla Fondazione Ant che porta a Firenze le magiche atmosfere parigine per sostenere il progetto Bimbi in Ant. L’evento si terrà venerdì 21 marzo alle 19,30 al Teatro Cartiere Carrara a Firenze, che per l’occasione sarà arredato in stile cabaret per far rivivere ai partecipanti le atmosfere della Belle Époque. La serata, presentata da Stefano Baragli, vedrà un programma molto intrigante, curato dei minimi dettagli dalla responsabile Grandi Eventi Ant Cristina Casamassimi, per gli oltre 350 partecipanti pieno di musica, ballo e bellissime performaces dei molti artisti presenti.

Si parte alle 19,30 con l’animazione musicale di Lucille dj, con i brani più cool del momento alternati ai grandi successi del passato. Durante la serata si esibiranno grandi artisti come Ania J, vocalist di fama internazionale e Fashion Tv presenter e Eve la Plume, regina del burlesque divenuta celebre per i suoi spettacoli ispirati alla Belle Époque francese e per la prima volta a Firenze. Inoltre altri momenti musicali saranno interpretati da Barbara Vignali in coppia con Kris Sorrentino nel duo KrisBA, da Sara Betti, da Edoardo Ballerini e dai gruppi Daisy’s, composto da grandi artisti internazionali attivi in Italia e in Europa come Kavinya Monthe Ndumbu, Frank Conforti e Max Fane, e da i Vocal Blue Trains.

Lo show sarà completato con la grande danza della Lyric Dance Company, diretta dal maestro Alberto Canestro, dell’Accademia del Teatro Manzoni, diretta da Donatella Cantagallo, della Florence Dance Academy e di Passion Dance. Infine, per concludere la serata, Dj set after dinner curato da Madame Betty, famosa per aver collaborato con Madonna.