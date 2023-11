La magia delle feste. Il mercato di Natale torna a Santa Croce

Fino a domenica 17 dicembre, per il ventiduesimo anno consecutivo, torna in piazza Santa Croce il Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercato di Natale (orario continuato 10-22) organizzato da Anva nazionale e Confesercenti Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Un’occasione per degustare prodotti di enogastronomia, curiosare tra gli articoli di artigianato artistico, gli addobbi e le decorazioni tradizionali natalizie come presepi realizzati a mano, palline natalizie in vetro. Spazio naturalmente anche ai prodotti tipici del centro-nord Europa, come i vini speziati, il brezel, lo strudel, il Kurtoskalacs, la birra ed in generale i prodotti tradizionali. In programma anche un fitto calendario di eventi: per i più piccoli per esempio c’è la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale sabato e domenica dalle 15 alle 18.

All’inaugurazione hanno partecipato Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Giovanni Bettarini, assessore al commercio del Comune di Firenze, Sara Funaro, assessora al welfare del Comune di Firenze, Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, il questore di Firenze Maurizio Auriemma, Claudio Bianchi, presidente Confesercenti Metropolitana di Firenze, Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze, Maurizio Innocenti, presidente Anva Confesercenti, Adriano Ciolli, responsabile Anva Confesercenti e gli operatori.

Gli oltre 50 stand, ospitati nelle caratteristiche casette di legno, sono molto apprezzati dai fiorentini e hanno allo stesso tempo un importante appeal per i turisti. Sono numerosi i tour operator nazionali e internazionali che, ormai da anni, inseriscono il "Weihnachtsmarkt" tra le loro destinazione preferite.

ross.c.