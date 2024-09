La magia della narrazione radio. Viaggio tra racconti, voci e suoni

Secondo appuntamento domani alle 21 al Goldoni Spazio Eventi di via dei Serragli, con il ’Radiodramma’, evento dedicato ai 100 anni della Radio con La Compagnia delle Seggiole.

l titolo è proprio ’100 anni di… Radiodrammi e la loro tradizione radiofonica’ a cura di Rodolfo Sacchettini (nella foto). Un percorso che ripercorre un secolo di storie, voci e suoni che hanno segnato l’evoluzione della radio, uno dei più importanti mezzi di comunicazione. Sarà riproposta la magia della narrazione radiofonica, con momenti iconici e aneddoti che hanno fatto la storia.

L’appuntamento successivo è previsto sabato 21 settembre e la serata conclusiva si svolgerà, nella ricorrenza del centenario, il 6 ottobre (con due repliche, alle 15,30 e alle 17,30) presso lo storico Studio C della Sede Rai per la Toscana (Largo Alcide de Gasperi 1, Firenze): a questa serata potrà partecipare esclusivamente il pubblico che verrà selezionato, con modalità ancora da concordare, durante le serate al Goldoni Spazio Eventi.

Nei giorni di sabato 28 settembre dalle 19, sabato 5 ottobre dalle 14 alle 15 e domenica 6 ottobre dalle 17 e dalle 19 sarà possibile visitare la mostra permanente Aire Radio d’Epoca nella sede Rai per la Toscana. Per informazioni su visite in altri orari contattare il numero 055.2488201 oppure scrivere a [email protected]. Sempre sabato 5 ottobre dalle 10 alle 17 presso lo Studio C della Sede Rai Toscana si terrà un convegno organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana.