La lite degenera, ventenne accoltellato a una mano. Un altro ferito lieve

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 14 ottobre 2023 – Un ventenne albanese è stato accoltellato da un connazionale nella serata di venerdì 13 ottobre a Figline e Incisa Valdarno (Firenze). Quando i Carabinieri di Incisa sono giunti sul posto, c’era solo uno dei due ragazzi, che è stato poi trasportato all'ospedale di Ponte a Niccheri, dove si trova tuttora, non in pericolo di vita, con ferite da taglio sugli arti e una importante alla mano, per cui si sta valutando se operarlo o meno.

L'altro ragazzo, 17enne, che dopo l'aggressione si era allontanato prima dell'arrivo della pattuglia, si è poi autonomamente presentato in ospedale ed ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri grazie anche ai sistemi di videosorveglianza cittadini e alle testimonianze raccolte.