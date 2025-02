La investe sulle strisce e scappa. Giovane si costituisce il giorno dopo

di Sandra NistriInveste un pedone e poi non si ferma a soccorrerlo. Poi, però, si presenta il giorno dopo per assumersi le responsabilità dell’incidente. Un fatto davvero grave quello che si è verificato tre giorni fa, intorno alle 14, nel battutissimo viale Ariosto: stando alla ricostruzione operata successivamente un 33enne fiorentino, alla guida di una Renault Clio, mentre stava transitando sulla direttrice Sud in direzione Firenze ha investito una donna di 41 anni, residente a Sesto, che stava attraversando la strada sulle strisce all’altezza del civico 563, a poca distanza dalla scuola materna Azzurra e dell’incrocio con via dei Ciompi.

L’impatto è stato violento e il forte urto ha sbalzato la donna che è rimasta sull’asfalto. Dopo la collisione l’automobilista non si è fermato per prestare soccorsi ma si è allontanato velocemente dal luogo dell’investimento. Il tutto fra lo sconcerto e la rabbia di chi ha assistito alla scena. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha iniziato i rilievi e le indagini per risalire all’auto coinvolta nello scontro e al suo conducente. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso a Careggi dove è ancora ricoverata. Nell’incidente ha riportato numerosi traumi ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Le testimonianze dei presenti e accertamenti svolti dalla Municipale sestese in collaborazione con altri comandi hanno permesso in breve tempo di risalire alla targa del veicolo e all’identità del conducente che, però, si era nel frattempo reso irreperibile. I vigili hanno raggiunto già durante il pomeriggio di mercoledì la sua abitazione ma il 33enne non era presente a casa e non è stato possibile rintracciarlo.

La ricerca da parte della Municipale si è conclusa però giovedì mattina, quando lui stesso si è spontaneamente presentato al comando di via Fratti mettendosi a disposizione per tutti gli accertamenti. In attesa degli esiti il conducente per il momento è stato comunque segnalato alla procura per fuga e omissione di soccorso. L’episodio, il primo di questo tipo e gravità che si verifica quest’anno, ha comunque precedenti anche recenti: dal report 2024 della Municipale sestese presentato due giorni fa, infatti, emerge che tra le comunicazioni di reato trasmesse all’autorità giudiziaria l’anno scorso 14 sono relative al Codice della Strada e 9 riguardano proprio reati di fuga o omissione di soccorso.