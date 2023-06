La Guerrina apre agli anziani, attività per l’estate

Tante iniziative dedicate alla terza età a Villa La Guerrina, l’edificio collocato nel verde delle colline di Lastra a Signa e donato al Comune da una cittadina proprio per ospitare progetti dedicati in modo specifico agli anziani. In programma, tante attività di socializzazione, momenti di dialogo, laboratori e giochi di società. Le "Giornate della socialità", questo il nome delle iniziative in arrivo nel corso dell’estate, sono promosse dal Comune di Lastra a Signa insieme alla Cooperativa Il Girasole. Si terranno dal lunedì al venerdì e prevedono laboratori e momenti per socializzare, insieme a tante attività di stimolazione cognitiva, con la possibilità di passare le giornate in compagnia, lontano dal caldo estivo, in un ambiente fresco e riposante. Il servizio è rivolto in modo particolare ad anziani fragili e con disturbi di comportamento. Per ulteriori informazioni o per procedere alle iscrizioni è possibile contattare il numero 342.9576977 (dal lunedì al venerdì). Dopo essere stata lasciata in eredità al Comune da un’anziana, al momento del decesso, Villa La Guerrina è stata restaurata e viene utilizzata prevalentemente nel corso dell’estate. La struttura, collocata sulle colline lastrigiani, viene raggiunta attraverso un servizio dedicato di accompagnamento.