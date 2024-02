"La grande occasione" di Mario Marazziti a Palazzo Medici Riccardi

Il libro di Mario Marazziti "La grande occasione", edito da Piemme, sarà presentato lunedì 26 febbraio (ore 17), nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (con ingresso da via Cavour 9), da Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa e delegata della MetroCittà alle Pari opportunità, Nicola Armentano, consigliere delegato alla Promozione sociale della Città Metropolitana di Firenze, Giovanni Martini (Migrantes), Tommaso Nannicini, docente dell’Istituto universitario europeo e Crstina Privitera, caporedattrice centrale de "La Nazione". Coordina i lavori Michele Brancale. Sarà presente l’autore, che avanza proposte concrete di politiche nazionali ed europee affinché migranti e profughi, da problema, possano diventare una grande occasione. Nato a Roma nel 1952, giornalista e scrittore, Marazziti è stato presidente del Comitato per i Diritti Umani e poi della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018. Inoltre è stato promotore e primo firmatario della legge di cittadinanza per i bambini immigrati (ius soli e ius culturae).