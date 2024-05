La Giornata nazionale del Cavallo: iniziative nel nome di Franco Basaglia

Da un’idea dell’associazione Passione Cavallo, è nata la Giornata nazionale, che cade l’ultima domenica di maggio, quest’anno alla sua terza edizione. Ha all’attivo un buon numero di iniziative in tutta Italia, tra cui concorsi e il coinvolgimento di musei e naturalmente monumenti equestri. Tra le nuove creazioni non poteva mancare l’invito a partecipare inviato al Marco Cavallo del XXI secolo. La scultura – creata dall’Artista Edoardo Malagigi, realizzata in plastica riciclata da R3Direct – è stata donata dalla compagnia teatrale Chille de la balanza alla città di Firenze nel giorno del centenario della nascita di Franco Basaglia: l’11 marzo di quest’anno. L’obiettivo dichiarato di Malagigi e dei Chille è fare comunità, lasciando un segno di forte impatto visivo per il futuro, rigenerando il territorio, avendo coscienza della salute e del benessere di chi fa e di chi guarda. Il progetto Chille-Malagigi riprende così l’idea basagliana dell’entrare-fuori/uscire-dentro, favorendo l’ingresso consapevole dei fiorentini a San Salvi, per non dimenticare e soprattutto per favorire una maggiore attenzione ai temi dell’ambiente e della salute mentale oggi. Tanti i cittadini e turisti arrivati a San Salvi in soli due mesi per vedere, fotografare e farsi selfie con il Marco Cavallo. Questo a pochi giorni dall’apertura di un nuovo percorso pedonale dai Giardini di Via del Mezzetta all’ex manicomio e quindi alla sua nuova scultura.

Di qui l’idea di realizzare una festa itinerante domani alle 10.30 al fontanello dei Giardini di Via del Mezzetta – quello delle farfalle, disegnato da Sergio Staino - per una passeggiata che è quasi una caccia al tesoro, nel segno della centralità dell’ambiente e della bellezza. Gli attori dei Chille leggeranno poemi e frammenti di Dino Campana, il poeta dei Canti orfici, più volte internato proprio a San Salvi. L’evento si intitola, prendendo spunto da versi campaniani "L’acqua, il vento / La sanità delle prime cose – / Il lavoro umano sull’elemento".

Maurizio Costanzo