La Fondazione Bacciotti porta le uova al Meyer

Grande festa, ieri, all’ospediale pediatrico Meyer per l’arrivo della Fondazione Tommasino Bacciotti che, come tutti gli anni, porta le uova pasquali per i piccoli ricoverati. A consegnarle a Renata Ravasio, responsabile staff direzione del Meyer, è arrivato Paolo Bacciotti con un gran sorriso augurale (nella foto, i due). La Fondazione Bacciotti, dal 2000, ha come missione quella di aiutare le famiglie con bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico Meyer provvedendo all’accoglienza dei nuclei familiari dei lungodegenti e finanziando borse di studio per la ricerca e i progetti medico scientifici.