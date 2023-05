La Fism promette "In tre anni apriremo trenta nuovi nidi"

"Nei prossimi tre anni apriremo 30 nuovi asili nido e amplieremo quelli esistenti, per un totale di mille nuovi posti". Questo il progetto per il futuro di Leonardo Alessi, presidente della Fondazione italiana scuole materne, direttamente dal convegno che si è svolto ieri al Tuscany Hall di Firenze. Più di mille persone hanno seguito l’evento "Dal nido gratuito alla parità scolastica. La bellezza delle opere che educano", incentrato proprio sul futuro degli asili nido e dell’istruzione. "Siamo felici della grande risposta delle persone – continua Alessi -, a testimonianza di come ci sia voglia di stare insieme ed educare alla speranza le nuove generazioni. Questa costruzione si può fare insieme a chi ha anche responsabilità pubbliche, e questo è il messaggio più importante che c’è oggi. E siamo qui per darci due compiti, uno è quello dei mille posti in più, l’altro è quello di continuare a essere grati di quello che facciamo, cercando di aiutare la vita delle persone. Gli asili nido gratis speriamo possa essere un volano, che si trasmetta anche a altre regioni. Sicuramente è un elemento importante e innovativo per combattere la battaglia contro il calo demografico, che è uno dei più grandi problemi di questo paese".

La Fism conta in tutta la Toscana 150 nidi 0-3, con 3.500 iscritti e oltre 2.500 addetti tra insegnanti e altro personale e 278 scuole materne, con 11.500 bambini iscritti e 1.500 addetti. Nel corso del convegno è intervenuto anche Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, parlando della situazione degli asili nido in regione, commentando l’ipotesi di offrire gratuitamente il servizio dei nidi. "E’ una iniziativa della Regione estremamente importante, va a dare un impulso decisivo al consolidamento del sistema integrato 0-6 in Regione Toscana. Va nella direzione di un consolidamento forte del sistema integrato in Toscana".

Iacopo Nathan