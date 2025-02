La fibra nelle frazioni. Scattano lavori e divieti

Arriva la fibra nelle frazioni. A Santa Brigida, in maniera particolare. Un risultato importante per la cittadinanza. Il Comune di Pontassieve informa la cittadinanza che, a partire dal giorno 17 febbraio 2025 e fino al 23 febbraio 2025, saranno effettuati lavori di posa dell’infrastruttura fibra ottica su alcune strade della frazione di Santa Brigida. In particolare, i lavori interesseranno i tratti di via Piana, via Doccio e via del Castagnolo. Durante il periodo indicato, i lavori si svolgeranno dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.

Le disposizioni temporanee di regolamentazione della circolazione stradale saranno le seguenti: il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nei tratti interessati dai lavori ed il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati. L’area interessata sarà opportunamente delimitata, segnalata e protetta per garantire la sicurezza di persone e cose. Verrà inoltre garantito il transito pedonale sicuro anche attraverso la realizzazione di percorsi pedonali protetti, se necessario. Sarà altresì garantito l’accesso sicuro alle abitazioni, alle proprietà e agli esercizi commerciali. Infine verrà installata un’idonea segnaletica di preavviso riguardante le chiusure al traffico, specificando i tratti chiusi e i percorsi alternativi.

L’amministrazione di Pontassieve invita dunque la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a seguire i percorsi alternativi indicati. Maggiori informazioni sui possono avere rivolgendosi alla polizia municipale, al numero di telefono fisso 0558360400 oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Leonardo Bartoletti