La festa di Carnevale dell’Associazione comunale anziani

Il circolo Mcl "Gli Incontri" di Quinto Basso ha accolto, due giorni fa, la tradizionale Festa di Carnevale organizzata, come ogni anno, dall’Associazione comunale anziani per i giovani disabili provenienti dai centri diurni e strutture del territorio con i loro familiari e gli operatori. Oltre 200 gli ospiti a tavola che poi hanno cantato e ballato insieme: presenti anche l’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin e la vicesindaco Claudia Pecchioli che, nei loro saluti, hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa. Il presidente dell’Associazione comunale anziani Giacomo Svicher ha invece ringraziato i volontari (oltre 30) che hanno reso possibile la festa e nel suo intervento ha espresso anche solidarietà e vicinanza agli ospiti e alle loro famiglie citando un fatto increscioso avvenuto recentemente in Argentina che ha pubblicato, sulla propria Gazzetta ufficiale, parole offensive e razziste per indicare persone diversamente abili.