La festa della Beata Giovanna. Tra corteo, luna park e stand

Tanti eventi collaterali in arrivo per la festa della Beata Giovanna, a Signa. La rievocazione è prevista a Pasquetta con il tradizionale passaggio del corteo storico (ore 8.30, chiesa di San Miniato; arrivo ore 12 in pieve) ma gli appuntamenti prenderanno il via, come consueto, già dai giorni precedenti. Fra le iniziative collaterali il luna park, nel parcheggio posto sul retro delle elementari. Durante il corso della giornata di lunedì 21 aprile, ci saranno il mercato e tanti stand gastronomici in piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Michelacci e via della Resistenza. Alle 16.30 il concerto a cura della Filarmonica Verdi nella Pieve di San Lorenzo. In quest’occasione è prevista anche l’apertura straordinaria della mostra con le opere di Renzo Sbolci, nella Sala dell’Affresco del Comune e si potrà vedere il Museo civico della Paglia (aperto a ingresso gratuito) con l’esposizione ’Dalla mia collezione’ curata da Cinzia Parenti con oltre cento bambole Furga.

"È tutto pronto per la festa – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – e moltissime saranno le autorità che parteciperanno alle celebrazioni del lunedì di Pasqua. Quest’anno avremo anche la presenza, come ospite d’onore, del Comune di Lucca, visto che ricorre il settimo centenario della conquista del Castello da parte di Castruccio degli Antelminelli, quando Signa fu un avamposto lucchese in terra fiorentina. Ancora una volta siamo pronti a ritrovarci uniti, tutti insieme, alla nostra Beata".

Lisa Ciardi