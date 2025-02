La festa del carnevale. Una giostra con i cavalli e tante altre novità

Una giostra coi cavalli un po’ vintage, come un carillon di dimensioni giganti, ha iniziato a girare in piazza Ficino. Per la prima volta il Carnevale di Figline è in stile "Belle Epoque" grazie al suo carosello di cavalli che allieterà bimbi di tutte le età fino all’8 marzo. La festa più colorata dell’anno ha preso il via ufficialmente lo scorso fine settimana con la prima sfilata dei carri, curata come da tradizione dall’Oratorio Don Bosco e dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta.

L’altra novità di questa edizione, oltre come detto alla giostra, è il sostegno del Comune di Figline e Incisa Valdarno che ha deciso di finanziare proprio i carri. "Abbiamo deciso di dare questo importante finanziamento – spiega nel dettaglio l’assessore all’associazionismo e agli eventi Federico Cecoro (nella foto in alto) – per supportare l’impegno dei tanti volontari che, ogni anno, con grande passione e dedizione lavorano per colorare e animare le nostre strade e il nostro centro storico in questo periodo dell’anno".

Ma non solo il territorio di Figline: anche Incisa sta lavorando con grande impegno al suo Carnevale grazie all’unione delle forze delle tante realtà presenti nel territorio con iniziative che sono in programma per i prossimi giorni. La partenza delle nuove sfilate dei carri di Carnevale è infatti fissata per il 16 e il 23 febbraio, il 2 marzo e infine il 4 dello stesso mese in occasione del martedì grasso.

Ma.Pl.