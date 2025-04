La cura del ferro piace ai fiorentini: "Sirio promosso, ora più corse"

FIRENZE

La tramvia che piace, nonostante i difetti. Approvata dalla maggioranza ha conquistato fiorentini, pendolari e turisti. Piace perché innanzitutto è utile. Il fiorentino Fabrizio Andrisano afferma: "Io le do un bel nove come voto. Funziona bene, passa spesso, adesso hanno anche allungato alcune tratte".

E al suo giudizio si uniscono in coro i parenti che gli tengono compagnia durante una passeggiata di sabato pomeriggio. È proprio durante il fine settimana che Firenze accoglie il flusso più alto di turisti e li incastra in un mosaico accanto ai locali, ai fiorentini e a coloro che provengono dalle zone limitrofe.

Leonardo Tognoni, che abita a Pontedera, argomenta: "Io non la uso spesso, so che ci sono stati molti scippi sopra, perciò quando la prendo sto attento". Tuttavia, nonostante i frequenti furti che vengono segnalati nei racconti dei cittadini, le ruberie non parrebbero influenzare negativamente il giudizio finale dei fiorentini sulla tramvia. "Prima era un far west", dice Ilaria Pezza, "in varie occasioni ho dovuto difendere delle ragazzine che venivano aggredite. Io sono stata scippata, stavo aspettando la T1 alla fermata Alamanni e mi hanno rubato il telefono. Non sono sicura se sono stata derubata mentre aspettavo o appena sono salita sopra. Adesso, però, noto che c’è più sicurezza. Verso Scandicci ho visto qualche poliziotto entrare sulla tramvia per controllare la situazione. Questo è un mezzo di trasporto utile, vedo più vantaggi che svantaggi. Forse intensificherei gli orari, soprattutto in estate con la stagione dei turisti. Una tramvia che passi più frequentemente".

E Ilaria, anche se non critica il servizio, aggiunge: "Bisogna ricordarsi che è un nostro diritto viaggiare in modo dignitoso". Insomma, come ha detto il fiorentino Claudio Amerighi: "Alla fine il gioco vale la candela. Certo, ci sono alcune sedute sporche e rovinate, però è un servizio che funziona e le tramvie passano molto spesso. È un collegamento efficiente e può essere utile per tutti". Matteo Frandi lavora a Firenze e abita a Scandicci, perciò usa sempre la tramvia. Afferma: "Io parlerei più dell’inciviltà delle persone. Sono loro che sporcano. Secondo me ci sono alcune fermate più pericolose di altre. Per me vanno da Valfonda fino a Federiga, infatti ho notato che negli ultimi mesi c’è una maggior sorveglianza da parte del corpo di polizia in quelle zone. Una cosa che cambierei? Allungherei l’orario, soprattutto durante i giorni lavorativi. L’ultima corsa è alle 00.30. A volte stacco tardi e mi capita di dover correre per non perdere l’ultima tramvia".

Nonostante i difetti, la maggior parte degli intervistati è contenta. "Io la uso poche volte", racconta Fiorenza Kola da Novoli, "però è utilissima, non posso negarlo. Certo, io incrementerei la pulizia e la sicurezza". Anche Anna Ricci si trova d’accordo con Fiorenza: "Io ho assistito a varie scene di furto, però ultimamente le cose stanno cambiando. Anche la fermata Paolo Uccello è più sorvegliata. Un voto? Otto!".

C’è anche chi si ricorda com’era un tempo Firenze senza la tramvia: "Io sono del 2001", racconta Marta Federico, "sono più i vantaggi che gli svantaggi!".

Lavinia Beni