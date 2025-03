’La Conversazione’ sul grande schermo

Odeon rende omaggio al grande attore americano con la proiezione di La Conversazione, uno dei capolavori di Francis Ford Coppola, che torna sul grande schermo in una nuova versione restaurata 4K (in originale con sottotitoli in italiano). Sarà proiettato lunedì 10 e lunedì 17 marzo alle 21 da Giunti Odeon. Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1974, La conversazione è un thriller psicologico diventato nel tempo un film di vero culto.

Sulle note della suggestiva colonna sonora composta da David Shire e con lo straordinario montaggio sonoro di Walter Murch, un indimenticabile Gene Hackman - trovato morto nei giorni scorsi insieme alla moglie per cause da chiarire - veste i panni del paranoico Harry Caul, esperto di sorveglianza elettronica alle prese con un caso che potrebbe avere conseguenze drammatiche e che lo fa sprofondare in una profonda crisi.

Harry Caul è un investigatore privato esperto di intercettazioni, con un’ossessione paranoica per la privacy. Un giorno Harry riceve dal direttore generale di una grande azienda (nel film nominato sempre solo "Il direttore"), l’incarico di pedinare una coppia di giovani presso la Union Square di San Francisco e registrarne la conversazione, documentando il tutto con foto. Si tratta di un’intercettazione molto complessa a causa del frastuono incessante proveniente dalla piazza affollata. Lavorando in seguito sulla ripetizione continua ed ossessiva delle registrazioni, Harry rende i nastri - inizialmente vaghi e confusi - sempre più chiari e distinti.

Il film è un documento feroce contro le assurdità del progresso tecnico, che annichilisce la personalità dell’uomo, senza per questo garantirgli una maggiore efficienza. Quando il film uscì, in America era appena scoppiato il caso Watergate.