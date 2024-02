La contrabbassista. Federica Michisanti al Pinocchio Live Jazz

"Suonare è paragonabile alla ricerca dell’unità, prima di tutto con la propria essenza e poi unità di intento dei musicisti che suonano insieme". Sostiene Federica Michisanti (nella foto), la contrabbassista, che stasera alle 21,30 suona per la prima volta al Pinocchio Live Jazz. La contrabbassista romana, che ha trionfato nel referendum della critica 2023 indetto dalla rivista Musica Jazz, conquistando il primo posto in ben tre categorie relative all’Italia: miglior Musicista, miglior Disco e miglior Formazione dell’anno, si esibirà a Firenze con una delle sue formazioni più longeve, i Trioness, progetto aperto nato nel 2011 che, accanto alla leader e al pianista toscano Simone Maggio, elemento stabile del trio, ospita di volta in volta un terzo musicista diverso: sarà il violoncellista Salvatore Majore. La scelta dà la possibilità ai vari strumentisti di reinventare dal punto di vista timbrico il repertorio firmato dalla Michisanti, intervallato da spazi d’improvvisazione.

Giovanni Ballerini