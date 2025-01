La complicità del male. È ’L’assaggiatrice di Hitler’

Uno spettacolo teatrale che indaga la possibilità di scivolare nella colpa senza averlo scelto, di trovarsi complici del male per semplice istinto di sopravvivenza. Va in scena domani, giovedì 9 gennaio, e venerdì 10 (ore 21), al Teatro delle Arti di Lastra a Signa (via Matteotti 8), in prima nazionale, "L’assaggiatrice di Hitler", nuova produzione del Teatro popolare d’arte con Silvia Gallerano, Alessia Giangiuliani, per la regia di Sandro Mabellini.

L’obiettivo drammaturgico e registico è costruire uno spettacolo evocativo in cui due sole attrici interpretano tutti i personaggi, con una sintesi dei linguaggi scenici: drammaturgia del suono e della luce, corpo e voce delle attrici, musiche registrate e suonate dal vivo da una fisarmonica.

Lo spettacolo è la trasposizione del romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitore di numerosi premi, tra cui il Campiello 2018 e il Prix Jean-Monnet 2019. La versione teatrale indaga la condanna tutta umana a dover "assaggiare" il mondo per vivere, ma col rischio costante di morire. Di tutto questo diventano metafora il nazismo e la vita di Rosa Sauer, la protagonista, un personaggio ispirato a Margot Wölk, che poco prima di morire confessò di essere stata, da giovane, un’assaggiatrice di Hitler.

La storia comincia nell’inverno del ’43, quando la ventiseienne Rosa si rifugia dai suoceri in un villaggio della Prussia orientale, per sfuggire alle bombe su Berlino. Il paese si trova vicino alla Wolfsschanze, la “Tana del lupo“, quartier generale di Hitler. Su segnalazione delle autorità, Rosa viene forzosamente reclutata e stipendiata per assaggiare tre pasti al giorno e sventare l’eventuale avvelenamento del Führer. Poi, nella primavera del ’44, arriva in caserma un nuovo comandante, Albert Ziegler, che instaura un clima di terrore. Inaspettatamente tra lui e Rosa nasce una complicità ambigua, una relazione erotica, o forse sentimentale, che è soprattutto una forma di resistenza alla deumanizzazione del nazismo.

Venerdì (ore 18,30) nel foyer del Teatro, incontro con Rosella Postorino, autrice del romanzo Le Assaggiatrici e Sandro Mabellini regista dello spettacolo; modera Gianfranco Pedullá. Previsto un apericena prima degli spettacoli. Info e prenotazioni: 055.8720058 oppure teatropopolaredarte.it/lassaggiatrice-di-hitler/.