La coach dei campioni: "Bravura e perseveranza non hanno sesso"

"Non è facile affermarsi in un ambiente prettamente maschile ma se si hanno le competenze le differenze di genere si annullano". Parola di Sandra Michelini, ex nuotatrice e oggi coach del 24enne fiorentino Leonardo Deplano (a sinistra in foto), il nuotatore più veloce d’Italia che proprio in queste ore ha strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi.

Parlando di allenatore spesso si pensa a un uomo. Lei, come donna, ha avuto difficoltà a portare avanti la scelta lavorativa?

"No. Con Leonardo ci alleniamo insieme da tantissimi anni, lui aveva 11 anni la prima volta che è arrivato in piscina a Calenzano. Ci siamo sempre trovati bene e con il passare del tempo il sodalizio è andato crescendo. Lui si fida dei miei consigli e il fatto di avere una donna allenatrice non lo ha mai fatto sentire inferiore o diverso. Anche perché a bordo vasca sono semplicemente ’coach’. Anzi, Leonardo, spesso, scherza chiamandomi ’generale’".

Non c’è il rischio che, essendo donna, non venga presa sul serio o non ascoltata?

"Non sono una persona che si lascia facilmente mettere i piedi in testa. Sono una donna, ma lavorativamente penso di essere a tutti gli effetti come un maschio. Una delle mie principali caratteristiche è che se devo dire una cosa a qualcuno, la dico. Indipendentemente che sia un uomo o una donna il destinatario del mio messaggio".

Si è mai sentita discriminata?

"No. Non ho mai avvertito un senso di inferiorità o di inadeguatezza o di ’ghettizzazione’ di genere, caratterialmente non mi appartiene. Anche nell’ambiente della nazionale di nuoto, dove sono l’unica donna allenatrice, mi sono sempre sentita come in famiglia".

Le donne a bordo vasca sono ancora poche...

"E’ un discorso culturale che vale un po’ per tutti gli ambienti lavorativi. Quando io ho iniziato a nuotare non ricordo di aver mai visto delle donne a bordo vasca. E come per tutti i mestieri noi donne dobbiamo dimostrare sempre qualcosa in più. Ma siamo brave a saperci organizzare e coniugare al meglio lavoro e famiglia".