La città vista dall’elicottero Nardella chiede lo stop al decollo "Tour deleteri per l’ambiente"

di Rossella Conte

Turisti in volo in elicottero sopra la città: l’ultima frontiera della Firenze tutta da godere. Ed è subito polemica. Indubbiamente suggestivi, questi tour. Coinvolgenti, anche. Inquinanti, aggiunge però il sindaco Dario Nardella che ha già annunciato che chiederà alle autorità competenti – ovvero all’Enac – di non autorizzare questi sorvoli turistici della città in elicottero. L’idea di offrire la visuale della città dall’alto è di una società privata, la Florence Helicopter, che punta sul ponte di Pasqua per partire con un pieno di turisti. Solo che, commentando proprio un articolo de La Nazione sul nuovo servizio, su twitter Nardella non ha nascosto il prprio disappunto. "Queste iniziative sono deleterie per l’ambiente e non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo e di valorizzazione della bellezza di Firenze", si è espresso il sindaco via social. E non solo. "Chiederò alle autorità competenti di non autorizzarle", ha aggiunto.

Così Florence Helicopter, che aveva lanciato il tour panoramico in programma per domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile – l’imminente week end di Pasqua e Pasquetta, per intendersi – in collaborazione con Ariane srl (in possesso delle autorizzazioni Enac e della Torre di controllo di Firenze) per quieto vivere sospenderà i voli e rimborserà tutti i fiorentini e i turisti che si erano già accaparrati un posto per godere dello spettacolo di Firenze dall’alto. "Noi abbiamo riproposto anche questo anno il volo perché avevamo riscontrato un sacco di successo l’anno scorso e avevamo già diverse richieste da parte di fiorentini e visitatori. Ma non vogliamo assolutamente essere un problema per la città, sia chiaro. Quindi, come richiesto dal Comune di Firenze, sospenderemo la due giorni", fa sapere uno degli organizzatori Paolo Maffei.

I tour sarebbero partiti domenica e lunedì dalle 15 alle 18.30 dall’helipad Firenze Visarno per un totale di sette ore di volo in due giorni. "Abbiamo pensato di riproporlo anche questo anno a Firenze - ci tiene a ribadire Maffei - perché è un servizio offerto in tutte le più grandi città italiane, d’Europa e del mondo".

Non che il parere di Nardella sia isolato. Diversi sono stati i fiorentini che si sono scagliati contro l’iniziativa. Per esempio Carlotta, commentando sempre l’articolo de La Nazione, scrive: "Grande entusiasmo per una iniziativa che emette Co2 e inquinamento acustico e arreca non so quanti danni alla fauna locale. Questa è Firenze, città dalle mille contraddizioni".

Sul caso interviene la vicesindaca e assessore al turismo Alessia Bettini: "L’iniziativa di un tour operator privato che prevede sorvoli in elicottero della città è quanto di più lontano dalla nostra visione di turismo che è un turismo sostenibile, consapevole, rispettoso".

E facendo pressione sull’aspetto del rumore ribadisce: "Chiederemo a Enac, autorità competente in materia di sorvoli della città, di non consentire lo svolgimento di un’iniziativa di questo tipo che presenta rischi per la sicurezza e un notevole impatto acustico. Il Comune non ha competenze a riguardo ma ci faremo portavoce della necessità sempre più impellente di normare quanto prima servizi turistici atipici e non tradizionali come questo per avere più margini di intervento. Per questo chiederemo di aprire un confronto con la Regione su questo tema. Queste casistiche, come i sorvoli, non rientrano ancora in quelle contemplate dalle attuali leggi e diventa così più difficile disciplinarle e intervenire a riguardo".