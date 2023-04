La città di Znojmo vuole artisti nati a Pontassieve

Il Comune cerca artisti locali che rappresentino Pontassieve alla festa che la cittadina ceca di Znojmo dedica ai rapporti internazionali, le "Giornate delle città gemellate" che, quest’anno si terranno il 12 e il 13 maggio. Possono aderire musicisti, cantautori, ensemble e band, gruppi di ballo e performers di vario tipo, purché si risieda (almeno uno in caso di gruppi) a Pontassieve, condizione da autocertificare e inviare insieme a una descrizione delle proprie attività e breve curriculum artistico. A tutti i partecipanti saranno offerti trasporto e alloggio. La partenza da Pontassieve per Znojmo è prevista giovedì 11 maggio al mattino mentre il ritorno è previsto con partenza da Znojmo per la mattina di domenica 14 maggio. Le richieste pervenute saranno esaminate e valutate in modo discrezionale dall’amministrazione che provvederà a dare riscontro ai selezionati entro lunedì 10 aprile. E’ possibile candidarsi inviando una mail a [email protected], oggetto "Znojmo, giornate delle città gemellate 2023".

Leonardo Bartoletti