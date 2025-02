La città che cambia (e invecchia). Martedì il forum in redazione

Residenze per anziani: problemi e prospettive in una città che invecchia. Una maxi lente di ingrandimento sullo stato di salute delle rsa, abbracciando Firenze e la sua area metropolitana. Al complesso mondo delle Residenze sanitarie assistenziali è dedicato il forum di approfondimento organizzato da La Nazione. In un periodo storico certamente non tra i più rosei, considerando i casi di cronaca battente di cui si sta occupando la procura della Repubblica di Firenze. Lo spunto parte da qui, ma la missione è quella di allargare gli orizzonti con una riflessione di più ampio respiro. Appuntamento il prossimo 25 febbraio, nella sede del giornale. Un’opportunità di discussione e dibattito critico con la platea di soggetti interessati dalle difficoltà di una catena sempre più strategica, per quanto in affanno, per i nuclei familiari che devono far fronte con l’invecchiamento di nonni, genitori, suoceri. Da un punto di vista gestionale ed economico, oltre che affettivo.

Al Forum parteciperanno l’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli, l’assessore comunale al Welfare Nicola Paulesu e i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil. In particolare saranno presenti i rappresentanti dei pensionati e della categoria funzione pubblica. Presente, poi, il mondo delle Rsa con i rappresentanti di varie realtà. All’evento sono stati invitati anche i caregiver, nella stragrande maggioranza direttamente i familiari degli anziani da assistere.

Quello delle rsa, è un mondo di cui si parla poco ma che deve fare i conti con una serie di fattori e criticità sia per quanto riguarda le famiglie degli anziani che quanti - imprenditori del settore - gestiscono le residenze con il contributo sanitario della Regione, e sociale da parte del Comune, a seconda della fascia Isee del paziente-ospite. Tra le problematiche più note, senza dubbio le lunghe liste d’attesa che spesso costringono le famiglie a cercare soluzioni fuori regione, nello specifico nelle vicine Umbria ed Emilia Romagna.

Basti pensare che nella nostra provincia sono 4.821 i posti letto nelle Rsa, di cui 1.752 nelle 38 strutture presenti nel capoluogo. Il fabbisogno stimato, in media, è di 7 posti ogni 100 over 65, il che significa che a Firenze, dove gli anziani sono 100.544, servirebbero circa 7.038 posti. E poi i costi elevati non sempre sostenibili nonostante gli aiuti regionali e comunali: le difficoltà economiche di molte famiglie rendono l’accesso ai servizi ancora più complesso. Per consentire a tutti di dire la sua è possibile inviare domande o segnalare problematiche scrivendo a [email protected]. Il resoconto del forum sarà ospitato sia nell’edizione cartacea del giornale che sui nostri canali web.