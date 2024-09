La città abbraccia l’olimpionico. Deplano, il premio del Comune

"A Leonardo Deplano, per aver onorato il Comune di Signa della sua prima medaglia olimpica". Parole significative quelle scritte sulla targa che l’amministrazione comunale ha donato al forte atleta signese, vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella staffetta 4x100 stile libero. Deplano, infatti, è stato l’ospite d’onore della serata di lunedì a Villa Alberti che ha visto come protagonista il cappello di paglia di Signa, ‘sfilato’ in passerella grazie a tante modelle. Bellezza e sport, quindi, un binomio inscindibile, mentre Deplano, su quello che è il ‘Libro d’oro’ del Comune di Signa, ha ricambiato con una dedica piena di affetto: "Per Signa, con amore".

E se il sindaco Fossi ha voluto sottolineare "l’importanza di una tradizione storica per il territorio" e di una serata in cui protagonista è stata "la grande bellezza", il delegato Coni fiorentino Gianni Taccetti si è soffermato sull’aspetto sportivo: "Sono felice di avere condiviso, in rappresentanza del Coni, la festa organizzata dall’amministrazione comunale signese per l’azzurro Leonardo Deplano, nuotatore nato e cresciuto sotto la guida esperta di Sandra Michelini in piscine della Piana fiorentina, in particolare a Campi. Alle Olimpiadi di Parigi, oltre ad avere portato in alto il nome della Toscana, ha stabilito anche un record essendo stato il primo atleta signese ad aver vinto una medaglia.

Pier Francesco Nesti