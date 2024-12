La Cgil Toscana piange l’ex segretario Silvestri

Si è spento Luciano Silvestri, segretario della Cgil Toscana dal 2000 al 2007. Classe 1950, origini piombinesi, è stato operaio alla Dalmine dove ha iniziato il suo impegno sindacale, poi alla Fiom e nel 1981 segretario Fiom di Piombino. Dal 1986 al ’95 fu segretario generale della Camera del lavoro piombinese, per poi passare alla segreteria di Cgil Toscana di cui è diventato segretario generale nel 2000. Dal 2007 ha avuto un incarico a Roma alla Cgil nazionale come responsabile legalità e sicurezza. Alla Cgil di Firenze è allestita la camera ardente, aperta oggi dalle 9 alle 15. Poi la salma sarà trasportata al cimitero di Piombino per la sepoltura. Per chi volesse, fa sapere la Cgil, non fiori ma donazioni al conto corrente di solidarietà, attivato dal Comune di Calenzano, per le famiglie delle vittime dell’incidente al deposito Eni.