"La Casa della salute per noi è una priorità. L’Asl dia tempi certi"

"La Casa della salute è una priorità per questa amministrazione comunale": Andrea Morreale, consigliere comunale di Campi a Sinistra, sottolinea l’impegno di Farmapiana ("Ringrazio il presidente Iocca e tutto il Cda per il lavoro che stanno facendo") e ‘bacchetta’ il Pd, che fino al 2022 ha amministrato il Comune di Campi. "All’accordo siglato nel 2016 – dice Morreale -, ovvero con la precedente amministrazione comunale, non mi pare che dopo ci sia stato alcun fatto concreto che abbia dato seguito a quel documento. E se lo stesso impegno che oggi gli ex amministratori del Pd mettono nei proclami, lo avessero messo per attuare il progetto di Casa della salute, questa sarebbe già in funzione. Il sindaco Tagliaferri e la nuova gestione di Farmapiana hanno da subito identificato fra le priorità la realizzazione di un nuovo presidio sanitario, l’alluvione purtroppo ha complicato non poco le cose ma non sono rimasti fermi e si sono adoperati per l’apertura del tavolo per la revisione dell’Accordo di programma con Asl e Società della Salute".

Per poi aggiungere: "Tuttavia non posso non sottolineare come la Asl, titolare delle competenze sanitarie, debba fare di più, garantendo tempi certi e azioni concrete". E, in vista della manifestazione di sabato 1 febbraio in piazza Fra Ristoro, dice: "Apprezziamo che anche le sigle sindacali – conclude - si siano finalmente attivate dopo un silenzio che è perdurato dal 2016 a oggi".

Pier Francesco Nesti