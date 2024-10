La campagna rosa per la prevenzione

Oggi Vaglia e Pratolino si tingeranno di rosa per promuovere la cultura della prevenzione del tumore al seno, con una giornata di screening, un convegno e l’illuminazione simbolica del palazzo comunale. La mattina dalle 8.30 alle 12.30 agli studi medici di Pratolino sarà presente il Punto Rosa, dove si potranno fare controlli gratuiti e ricevere informazioni (tel. 3888049901). Nel pomeriggio invece alle ore 16.00 al centro civico polivalente di Vaglia, in via Bolognese 1159, si terrà il convegno sulla prevenzione, al quale interverranno l’oncologa Catia Angiolini e la senologa Bianca Vanzi, entrambe dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Con loro ci saranno la farmacista oncologica Eleonora Benedetti, la psicologa clinica Schallig Maria e la presidente di "Firenze in rosa Onlus" Lucia De Ranieri. Modererà gli interventi il dottor Francesco De Martis.