’La bimba che aspetta’ con Elisabetta Salvatori. Ma anche tanto vernacolo

Al Teatro Nuovo Sentiero si alza il sipario su uno spettacolo di qualità: ‘La bimba che aspetta’, monologo della bravissima Elisabetta Salvatori, molto apprezzata per la delicatezza e la dolcezza con la quale fa immergere lo spettatore nelle storie e nell’ambiente in cui si svolgono, con la sola voce e le parole da lei scritte dopo accurate ricerche. L’accompagnamento al violinoè a cura di Matteo Ceramelli. Lo spettacolo va in scena oggi alle 16,30. Biglietti 12 euro 12; prenotazioni: 3383663526 oppure [email protected].

Continuano le repliche della divertente commedia in vernacolo ‘Spogliarello in casa Bianchi’ del gruppo teatrale La Nave, diretto da Valerio Ranfagni. Gli spettacolo vanno in scena al teatro La Nave, in via Villamagna 11 al circolo Arci Nave a Rovezzano, il sabato alle 21,30 e la domenica e festivi alle 16,30. Per info e prenotazioni: 0556530284 oppure 3336633717.

F. Que.