La biblioteca si espande. Un nuovo punto prestiti a San Vincenzo a Torri

Un nuovo servizio culturale per i residenti in collina. La biblioteca comunale aprirà un punto prestito a San Vincenzo a Torri, all’interno del circolo Mcl. Ieri pomeriggio la giunta ha approvato la delibera con la quale si dà il via a questa nuova opportunità in collaborazione con la Proloco San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi. L’inaugurazione è stata fissata per domenica alle 16 alla presenza della sindaca Claudia Sereni. La Proloco di San Vincenzo ha concesso gli spazi a titolo gratuito.

"Grazie anche alla collaborazione della Proloco raggiungiamo un obiettivo che ci eravamo posti e al quale teniamo molto – ha detto Sereni – quello di creare un punto Biblioteca in uno dei luoghi del nostro comune più lontano dal centro. Inoltre rendere il servizio più capillare significa anche fare un’azione di sostenibilità, perché miglioriamo l’accessibilità per i cittadini e riduciamo la necessità di spostarsi in auto solo per raggiungere la biblioteca".

Secondo i dati dello Sdiaf, il servizio integrato delle biblioteche dell’area metropolitana, nel 2023 Scandicci con i suoi 62.856 prestiti è stata seconda solo alla Bibliotecanova del quartiere 4 di Firenze che ha superato gli 80mila. Per quanto riguarda il budget, l’amministrazione nel 2023 ha investito 830.118 euro; tanto per fare un paragone, a Sesto nello stesso anno sono stati investiti 1.2 milioni di euro e raggiunti 52.672 prestiti. Quanto a superficie, la biblioteca di Scandicci ha 1.873 mq con un’apertura settimanale di 60 ore e 240 posti di lettura; a Sesto i mq sono 3500 mentre le ore di apertura sono sempre 60 e i posti di lettura 210. La media di nuove iscrizioni annuali è di 1.170 utenti (Scandicci è terza dietro Oblate 3.759 e BiblioteCanova 2.349).

Il punto prestito sarà aperto ogni primo, secondo e terzo giovedì del mese dalle 17 alle 19. I volontari della Proloco hanno accesso al catalogo della Biblioteca e potranno ricercare e prenotare i testi richiesti dagli utenti. I libri, una volta prenotati, saranno ritirati alla Biblioteca dai volontari e consegnati il giovedì successivo. Nei locali, messi gratuitamente a disposizione dal circolo Mcl, è stata anche allestita una piccola libreria con alcuni volumi della Biblioteca, che potranno essere visionati sul posto e presi in prestito.

Fabrizio Morviducci