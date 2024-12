La bambina di 6 anni gravissima al Meyer

La più piccola, la più tenace ma ora lotta tra la vita e la morte in un letto della terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Meyer dove è stata portata in ambulanza quando i soccorritori si sono accorti che A., sei anni appena, respirava ancora. Era sul divano accanto al padre e al fratellino, la mamma invece (la bimba è figlia di Matteo Racheli e della compagna Margarida Alcione) è stata trovata a terra, poco distante. Probabilmente era in movimento quando il veleno invisibile ha fatto il suo maledetto lavoro. La bimba era priva di sensi ma in vita e, secondo la prima ricostruzione, nemmeno

lei si è accorta di quanto stava accadendo.

Ora è ricoverata in prognosi riservata, considerata

però in pericolo di vita.

Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’evoluzione di un quadro clinico molto compromesso

e in serata dall’ospedalino fanno sapere che la piccola paziente non è ancora stabile.

M.P.