La Alighieri apre le porte. Restyling, verde e più spazi

Dopo aver pensato agli interni, aule e laboratori, il Comune di Borgo San Lorenzo ha consegnato alla scuola primaria Dante Alighieri del capoluogo, in via Leonardo da Vinci e via I Maggio, uno spazio esterno tutto rinnovato, un altro tassello importante dei grossi lavori di ristrutturazione e ampliamento che da tempo interessano l’edificio scolastico. E in tempo per far coincidere fine dei lavori e inizio dell’anno scolastico è stato realizzato uno spazio nuovo di zecca, con una nuova pavimentazione colorata, tavoli e panchine, la predisposizione per la piantumazione di due alberi e di una lunga aiuola a forma di onda che ospiterà al momento opportuno tante erbe officinali, oltre a un’aula all’aperto, dove gli alunni potranno fare lezione. L’intervento per rifare completamente il piazzale della ‘Dante Alighieri’ è costato complessivamente 150 mila euro.

L’assessore all’istruzione e vicesindaco Cristina Becchi è particolarmente soddisfatta: "Abbiamo fatto un percorso con le insegnanti per realizzare un luogo esterno che potesse essere utile alla formazione dei nostri piccoli studenti - sottolinea Becchi – stimolandone l’apprendimento: è uno spazio che comunica, con forme e colori, l’identità di ogni area e quindi la tipologia di attività che è possibile svolgere; è uno spazio non strutturato che permette di giocare in tanti modi diversi, di stimolare la creatività e l’inclusività, è accessibile e senza barriere fisiche e mentali, pronto ad offrire nuova area esterna pronta ad offrire tante opportunità didattiche".

"Il nuovo progetto ha previsto – continua l’assessore – oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, la rimozione delle zone in terra battuta, ed è stata costruita una pavimentazione in parte in calcestruzzo architettonico e in parte in resina tipo ‘supersoft’ idonea per campi e aree gioco". Ed è stato ridisegnato il gioco della campana, per portare i bambini a riscoprire i giochi semplici da strada.

Ai lavori di adeguamento della struttura scolastica della primaria borghigiana – un investimento consistente, di 3 milioni e mezzodi euro – manca ancora un tassello: a breve inizierà il secondo lotto dei lavori che interesserà l’area esterna della scuola che prevede la sistemazione del resede di via Primo Maggio, la realizzazione di un orto didattico, il posizionamento delle ringhiere definitive in corrispondenza delle rampe, la sistemazione della pavimentazione all’ingresso alla scuola e delle sedute vicine all’ingresso oltre all’acquisto di nuovi arredi da esterno.

Paolo Guidotti