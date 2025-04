L'8 per mille con tanti in piazza San Giovanni

Firenze, 15 aprile 2025 - La dimensione ecclesiale è quella di un noi che scandalizza molto spesso il mondo degli io che si sentono svincolati da tutto, fino a quando un licenziamento, un fallimento, un evento improvviso non li rimette in discussione. In piazza del Duomo nei giorni scorsi molte associazioni sono state chiamate a raccontare sotto i gazebo e attraverso interventi sul palco le attività che anche grazie all'otto per mille della Chiesa Cattolica riescono ad allargare il noi, seminando gli anticorpi alla cultura dello scarto per cui si è fuori da tutto e, in un certo senso, da tutto delocalizzati.

“8xMille in piazza”, questo il nome dell'iniziativa, era inserito nell’ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione alla raccolta delle firme dell’8xMille in favore della Chiesa Cattolica: un contributo importante per sostenere attività pastorali e caritative presentate ai cittadini alla presenza dei responsabili nazionali del Sovvenire, il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa. La giornata è stata animata dagli speaker e dalla redazione di Radio Toscana. Sono stati animati anche momenti di musica dal vivo a cura del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira e dell’Associazione 'In Armonia'. Le associazioni e gli enti presenti in piazza: Acisjf – Servizio alla giovane, Arcton - Archivi di Cristiani nella Toscana del Novecento, Associazione In Armonia, Caritas Diocesana di Firenze, Centro di Solidarietà di Firenze, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Centro Missionario Medicinali, Centro Stenone, Comunità di Sant'Egidio, Fondazione Solidarietà Caritas, Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, Meeting Point, Movimento per la Vita, Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, Opera Giorgio La Pira, Radio Toscana, Sacred Art School, Toscana Oggi, Villa Lorenzi.