Firenze, 23 maggio 2021 - Verrà inaugurato domani lunedì 24 maggio, alle ore 12,30, in via Canova 166 a Firenze il murale, realizzato da Giulio Rosk, dedicato a Davide Astori, il capitano viola scomparso il 4 marzo 2018, a soli 31 anni, mentre era in ritiro con la Fiorentina a Udine. Tra i presenti ci saranno il sindaco Dario Nardella, il presidente della Fondazione Cure2Children Onlus Cristina Cianchi e la famiglia di Davide Astori.

Nella foto il fratello di Davide, Bruno Astori

Intanto il fratello del calciatore, Bruno Astori, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae davanti al murale: «Me & my little brother - ha scritto - Grazie di cuore alla splendida Firenze, al sindaco dario_nardella,a fondazionecure2children e a giuliorosk per la splendida opera».

Il progetto del murale è stato ideato dalla fondazione Cure2Children e dal Comune di Firenze per ricordare Astori e il suo impegno per i bambini. L'opera è stata realizzata grazie ad una campagna di crowdfunding e occupa una parete di 240 metri quadrati.