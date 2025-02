Kit Alia in tabaccheria. Il servizio fa centro

Materiali per la differenziata, funziona a Scandicci il ritiro in tabaccheria. Una comodità soprattutto per gli anziani che possono andare vicino casa senza fare code o prenotare appuntamenti. Il servizio è stato predisposto da Alia, l’azienda che gestisce il servizio rifiuti in 58 Comuni della Toscana centrale. Il piano riguarda 42 comuni del bacino d’utenza, e Scandicci in particolare dove hanno aderito 8 tabaccai: Barzagli, via Roma 216; Bellosi, via Pisana 124; Caverni via dei Rossi 53G; Chellini, via Roma 72; Gianassi, via San Colombano 116; Lancioni, via Ponchielli 54; Spinelli, via San Vartolo in Tuto 15; Vallarelli, piazza Togliatti 64. Per i cittadini è possibile ritirare in negozio il materiale per la raccolta differenziata, oltre che presso i consueti sportelli territoriali.

Si tratta in particolare dei sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni e chiavette digitali. Per utilizzare questo servizio i cittadini devono semplicemente presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea. Questa nuova modalità di distribuzione rappresenta un’importante semplificazione per le famiglie, che possono così gestire con maggiore efficienza la raccolta differenziata dei rifiuti.