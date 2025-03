Keybox, centro libero. Controlli in periferia

I controlli nell’area Unesco sono terminati. Niente più keybox, ovvero le cassette per le chiavi dei cosiddetti affitti brevi e oggi Palazzo Vecchio darà conto di tutte le ultime operazioni. Adesso il Comune di Firenze, con la regia della sindaca Sara Funaro e il lavoro dell’assessore al turismo Jacopo Vicini, si prepara alle fasi successive del piano del turismo sostenibile ovvero i controlli anche negli altri quartieri, ma su segnalazione: quattro keybox sono state rimosse in via Ponte alle Mosse, ci sono diverse segnalazioni anche nel Quartiere 3. La lotta alle keybox, lo ha sempre detto Funaro, viaggia su un doppio piano: quello della sicurezza e quello del decoro. La sanzione prevista dal regolamento comunale di polizia urbana è di 400 euro: se poi lo strumento viene utilizzato per aggirare la normativa sul riconoscimento di persona delle persone ospitate, la sanzione è di natura penale. Keybox tolte, ma critiche non terminate: "Ci vuole un’accelerazione e un controllo vero – dice Massimo Torelli di Salviamo Firenze – E parlo dei tastierini utilizzati per aggirare il blocco. Non è stato identificato nessuno di coloro che continuano a fare il self check in".

