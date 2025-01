Key box vietate in città. Il Comune contro i comitati: "No ai controlli fai da te"

No ai controlli fai da te sulle key box e alle ’intimidazioni’. L’assessore al turismo Jacopo Vicini, rispondendo in consiglio comunale all’interrogazione del capogruppo IV Francesco Casini, ha condannato le recenti iniziative di Salviamo Firenze che solo qualche giorno fa ha attaccato nuovi adesivi anti key box in città.

Casini ha detto che "si può parlare tranquillamente di intimidazione" e che "girare per la città mettendo croci ai campanelli, alle case, ai portoni, non fa onore alla storia di Firenze. Per questo è doveroso da parte dell’amministrazione condannare e impedire fermamente a tali personaggi, che hanno un nome e un cognome, e ai comitati il tipo di iniziative viste".

Vicini ha risposto che sul tema degli affitti brevi c’è "una narrazione sbagliata su cui anche noi, magari, bisogna stare più attenti e che sicuramente i media un po’ alimentano. Da parte nostra non c’è nessuna volontà di fare la guerra a chi fa locazioni brevi". In seguito è entrato nel merito: "E’ necessario trovare il giusto equilibrio tra chi vive, chi lavora e chi visita Firenze, trovando regole uguali per tutti su un’attività economica che ha un impatto importante nel nostro territorio", ha premesso prima di aggiungere che gli ultimi episodi "sono da condannare. Prendiamo le distanze dai controlli o da qualsiasi atto intimidatorio – le sue parole – Per i controlli c’è già la nostra polizia municipale".

I vigili urbani hanno già iniziato, in maniera graduale, le verifiche sui cin, mentre sulle key box "a febbraio il divieto diventerà attivo – ha chiuso l’assessore – E questo non lo facciamo per rispondere a qualsiasi comitato o farsi dettare l’agenda da loro, ma per cercare con buonsenso di governare le dinamiche. Dialogheremo con tutti".