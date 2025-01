Key box addio, multe e rimozioni dal 14 febbraio

Dal 14 febbraio potranno scattare le sanzioni per chi non rispetterà le nuove regole del Comune sulle key box. Al momento l’obiettivo dell’amministrazione è quello di portare in consiglio comunale la delibera che le vieta in tutta la città il 3 febbraio, visto che la discussione in commissione comincerà lunedì prossimo. Se così fosse le nuove norme che vietano di attaccarle all’esterno dei palazzi, norme pensate per tutelare il decoro della città e dei suoi tanti immobili storici, diventerebbero operative dal momento della pubblicazione in albo pretorio (solitamente il giorno dopo l’approvazione). A quel punto scatterebbero anche i dieci giorni di transizione concessi per rimuoverle autonomamente. Dal 14 febbraio tolleranza zero, con sanzioni di 400 euro e rimozione immediata. Pattuglie della polizia municipale gireranno in città per verificare che il divieto venga effettivamente applicato e con i vigili ci sarà anche un tecnico per eliminarle subito e ripristinare le facciate dei palazzi.

Nel frattempo bisogna ricordare che il governo ha vietato il riconoscimento a distanza degli ospiti degli appartamenti destinati al mercato degli affitti brevi, quindi a questo scopo le key box non si possono usare. Chi lo fa rischia già una denuncia penale e un’ammenda di 206 euro. Il Comune invece ha deciso di vietare le key box per il decoro. Chi viola le nuove norme del regolamento di polizia urbana sarà multato appunto di 400 euro e dovrà pagare anche i costi di rimozione e di ripristino. Quindi, complessivamente, le sanzioni e le spese potrebbero oscillare fra i 700 e gli 800 euro, se non di più.

L’obiettivo di partire con multe e rimozioni già metà febbraio è concreto. La svolta potrebbe ritardare di una settimana se la delibera anti key box arrivasse in consiglio comunale lunedì 10. A quel punto l’addio definitivo alle key box scatterebbe dal 21 febbraio.