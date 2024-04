’Keep Clean and Run’. Raccolti 22 chili di rifiuti

Ha fatto tappa a Firenze la decima edizione di ’Keep Clean and Run’ con la quarta delle sette maratone di plogging in programma. Al via l’eco-runner Roberto Cavallo, promotore di Keep Clean and Run, che accompagnato dall’ultra-runner e attivista ambientale Oliviero Alotto percorrerà oltre 300 km in una settimana, raccogliendo i rifiuti che incontreranno sul percorso e sostenendo e stimolando iniziative di pulizia nei comuni che hanno aderito alla manifestazione. I due eco-runner sono partiti alle 8,30 da Rufina e hanno terminato la maratona alle 16,30 arrivando in piazza della Signoria a Firenze, per 42,195 Km di corsa. Lungo il percorso, durante le azioni di pulizia, si sono uniti ai due eco-runner 23 persone tra podisti e volontari. I rifiuti raccolti durante la corsa da Cavallo e Alotto sono stati 18 kg, mentre le azioni di pulizia con la partecipazione dei cittadini hanno determinato 22 kg di rifiuti raccolti, differenziati in carta cartone, plastica, vetro, metalli e indifferenziato. Una quantità di rifiuti equivalente a 30 kg di Co2 non emessa nell’aria.